شكرا لقرائتكم خبر عن جنات تتعاون مع الملحن رامي جمال والموزع شريف مكاوي في ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت المطربة جنات تحضيرات ألبومها الغنائي الجديد المقرر طرحه صيف عام 2020 المقبل، حيث اختارت عددا كبيرا من الشعراء والموزعين والملحنين، الذين يتعاونون معها للمرة الأولى في هذا الألبوم.

ومن الشعراء الذين يتعاون معهم شادي نور، وجمال الخولي،وأحمد الحبشي، أما الملحنين بلال سرور، ومدين، وميدو منير، رامي جمال ومن الموزعين هيثم راضي، وهاني ربيع، وشريف مكاوي حتى الآن هو فريق عمل جنات ألبومها الجديد.

آخر أعمال المطربة جنات أغنية "لسه هتحلى" تتر مسلسل "كارمن" والذي يشارك في بطولته كل من الفنانة ريهام حجاج ومحمد كيلاني والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أيمن نبيل.

يُذكر أن أبرز أغاني جنات، كل من أغنية "انت الإحساس"، و"لسه هتحلى"، و"ملهوف عليك"، و"البادي أظلم"، و"واحشني"، و"الطفلة البريئة"، و"مش رجولة"، وغيرها.