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لطيفة لرئيس تونس الجديد: وفقك الله لخدمة شعبها وأرضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المطربة التونسية لطيفة من خلال حسابها علي موقع فيس بوك علي فوز  قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد، حيث نشرت صورة له وكتبت عليها وفقك الله لخدمه تونس و شعبها وأرضها.

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لطيفة امام السفارة التونسية 

 

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لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات

 

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لطيفة

 

 

لطيفة


تعليق لطيفة

 

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لطيفة تدلي بصوتها

المرشح التونسى قيس سعيد تمكن اليوم الأحد من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية.

 وفيما يلى أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد:

- ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس

- أستاذ قانون دستوري متقاعد

- عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل"

- شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة.

- شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995.

- كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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