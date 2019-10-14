لطيفة لرئيس تونس الجديد: وفقك الله لخدمة شعبها وأرضها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المطربة التونسية لطيفة من خلال حسابها علي موقع فيس بوك علي فوز قيس سعيد الرئيس التونسي الجديد، حيث نشرت صورة له وكتبت عليها وفقك الله لخدمه تونس و شعبها وأرضها.

لطيفة امام السفارة التونسية

لطيفة تدلي بصوتها في الانتخابات

لطيفة

تعليق لطيفة Advertisements

لطيفة تدلي بصوتها المرشح التونسى قيس سعيد تمكن اليوم الأحد من تحقيق فوز كاسح فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، إذ حصل وفقاً للتلفزيون الرسمى فى تونس، على 76.9% من الأصوات فى الانتخابات الرئاسية. وفيما يلى أبرز مراحل حياة الرئيس التونسى الجديد: - ولد فى فبراير من عام 1958 فى تونس - أستاذ قانون دستوري متقاعد - عرف بموقفه المؤيد للثورة، والرافض للتطبيع مع "إسرائيل" - شغل بين عامى 1994 و1999منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بسوسة. - شغل منصب كاتب عام، ثم نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و1995. - كان خبيرا قانونيا فى جامعة الدول العربية والمعهد العربى لحقوق الإنسان

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