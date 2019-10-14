دينا الشربيني وعمرو دياب ومحمد رمضان.. 20 صورة من "صُناع الترفيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والعالم، في حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" بموسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه السعودية.

وحضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان"، وحضر من نجوم مصر عمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد رمضان، وشيكو، هشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم والفنانة إسعاد يونس.

ومن نجوم الوطن العربي، شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية لوجين عمران، والمطرب الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني عاصي الحلاني.

وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

ونرصد في هذا التقرير صور وفيديوهات من الحفل..

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عاصي الحلاني

تكريم صاحبة السعادة

لحظة تكريم عمرو دياب وهاني شاكر

تكريم سعاد العبد الله

عمرو دياب ودينا الشربيني