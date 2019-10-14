محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة دينا الشربيني برفقة المطرب عمرو دياب، خلال تكريمه في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أُقيم مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض.
وظهرت دينا بفستان قصير أسود، وظهر دياب ببدلة كاملة.
ويشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي أقيم مساء أمس بالعاصمة السعودية الرياض.
حضر الحفل عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".
ومن مصر شارك الفنانون محمد رمضان، وشيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسني، والإعلامية بوسي شلبي، والشاعر بهاء الدين محمد، ويسرا، ومدحت العدل، وهاني شاكر، ورجاء الجداوي، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج جمال العدل.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا ظهرت دينا الشربيني مع عمرو دياب في السعودية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.