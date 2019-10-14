عباءة بوسي شلبي وعاصي رفقة وليد توفيق.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة ظهرت فيها بعباءة أنيقة.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة، حازت على إعجاب جمهورها.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها، وهي تحمل "براد شاي".

محمود العسيلي

نشر الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة له على شاطئ النيل.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

Advertisements

حامد الشراب

نشر الفنان حامد الشراب، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة له.

عاصي الحلاني

نشر المطرب اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة جمعته بأصدقائه والفنان اللبناني وليد توفيق في مطار بيروت.

شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة علقت عليها: "عود نفسك على خشارة الآخرين".

نجوى كرم

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

راندا البحيري

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بالماكييرة الخاصة بها.

​