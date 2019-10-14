ندى بسيوني تشيد بالفنان التشكيلي جمال مليكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال الجيوشي:

أشادت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بالفنان التشكيلي جمال مليكة، بعد مشاركته في معرض عالمي بمدينة فينيسيا الإيطالية.

علقت بسيوني: "فنان مصري رافع راسنا في إيطاليا، الفنان التشكيلي العالمي الدكتور جمال مليكة، ليتنا نهتم بهذا الفن الراقي، الفنون التشكيلية، تحيا مصر".

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني مسرحية "حمام الست"، التي عرضت في الإسكندرية، وشاركها البطولة محمد عز، وهاجر الشرنوبي.