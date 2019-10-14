فيديو.. محمد رمضان يقود طائرة في رحلته للرياض

نشر الفنان المصري محمد رمضان فيديو جديد عبر إنستجرام، وهو يقود للمرة الأولى طائرة أثناء رحلته مساء الأمس لمدينة الرياض. وقال محمد رمضان في الفيديو: “إحنا في تجربة الأولى من نوعها، هقوم أسوق الطيارة، أول مرة أسوق الطيارة، ثقة في الله نجاح”.

وأعلن الفنان محمد رمضان أنّه يزور الرياض للمرة الأولى أمس، لحضور حفل صناع الترفيه، حيث تتجه الأنظار نحو المملكة العربية السعودية بالتزامن مع “موسم الرياض”، لما يشمله من فعاليات يصل عددها إلى 100 فعالية ترفيهية يومية، تتنوع بين الثقافية والفنية والغنائية، إذ بدأ الموسم من 11 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر المقبل في 12 منطقة تشهد فعاليات مختلفة بشكل يومي. وتعاقد المستشار تركي آل الشيخ، مع عدد من الفنانين المصريين لإحياء عدد من الحفلات بالمهرجان، وكان أول من تعاقد على إحياء حفل هو الفنان محمد رمضان.