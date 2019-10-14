بالفيديو: عدد من عمالقة الفن المصري متجهون إلى المملكة للمشاركة في فعاليات موسم الرياض

توجه عدد من الفنانين المصريين إلى مدينة الرياض للمشاركة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي يقام ضمن منتدى ومعرض صناعة الترفيه في موسم الرياض. نشرت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها على Instagram فيديو من داخل الطائرة المتوجهه إلى الرياض، وتضم عددا من الفنانين المصريين وهم: -يسرا -عمرو يوسف -هاني شاكر -رجاء الجداوي -أكرم حسني -شيكو Advertisements -هشام ماجد -بيومي فؤاد -مدحت العدل

-جمال العدل -المخرج أحمد الجندي -الشاعر بهاء الدين محمد يذكر أن خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه سيتم تكريم 10 شخصيات عربية وأجنبية.

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