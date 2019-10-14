شاهد بالصور.. الأردنية “علا الفارس” تحقق حلمها في سريلانكا!

تقضي الإعلامية الأردنية ومذيعة قناة الجزيرة علا الفارس عطلتها في سريلانكا حيث تشارك متابعيها بصور وفيديوهات من يومياتها هناك. وفي أحدث صورها من سريلانكا ظهرت علا الفارس مع سيدة سريلانكية من العاملات في زراعة الشاي وعلقت قائلة: “هذه السيدة العظيمة حققت لي حلما جميلا “. وتابعت علا الفارس: “أدمنت خمر الكادحين ..”الشاي “ومن يتابعني منذ زمن يعلم أنني سافرت لبلدان عدة لأتعرف على أنواعه وطرق تقديمه وكيفية إنتاجه من الزراعة إلى التغليف إلى طرق إحتسائه”.

وأضافت “سيرلانكا التي تعد واحده من أهم بلدان العالم إنتاجًا للشاي كانت ضمن القائمة .. كنت أحلم أن أقطف أوراق الشاي السيريلانكي … وجدتها على قارعة الطريق وكان لي ما أردت”. وكانت علا الفارس قد كشفت في فيديو سابق أن مربيتها كانت من الجنسية السريلانكية وأنها بسبب ذلك تعرف الكثير عن الشعب السريلانكي قائلة: “تربيت وكبرت على حب هذا الشعب كثير بحبهم وكثير تأثرت بهم وكثير أكلت من أكلهم”.