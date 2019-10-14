التعليق الأول من "محمد فراج" بعد إشادة السيسي بدوره في "الممر"

أعرب الفنان محمد فراج، عن سعادته الغامرة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدوره في فيلم "الممر"، مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر للمشاركة في العمل.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساءدي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي": "إشادة الرئيس السيسي بدوري توجت فرحتي وسعادتي اليوم، وكرم كبير من عند ربنا، وفرحان وسعيد وأشكر ربنا على نجاح فيلم الممر"، مؤكدا أنه يعتبر فيلم "الممر" بمنزلة وسام على صدره ونقطة مضيئة في مشواره الفني.
وأشار إلى أنه كان حريصًا على الالتزام والجدية في تصوير مشاهده بفيلم "الممر"، لكي يخرج في أفضل صوره.
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