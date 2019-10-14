فيديو.. نقيب الممثلين يكرم المطوف السعودي أحمد عصام

أقام الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، حفل تكريم للمطوف السعودي أحمد عصام فقيها، رئيس مجموعة ١٧٤ مصر في مقر نادي النقابة بالبحر الأعظم، وقدم له درع النقابه شكرا وامتنانا على المجهودات التي قدمها المطوف، خلال موسم الحج الماضي، لبعثة أعضاء نقابة المهن التمثيلية. موسم الحج الماضي، لبعثة أعضاء نقابة المهن التمثيلية. وأشاد النقيب بالمستوى المميز الذي قدم في المخيمات في المشاعر المقدسه وتسهيل اجراءات الرحلة منذ بدايتها واختلاف المستوى عن الاعوام السابقه وتم الاتفاق على تطوير الرحلة بشكل أكبر في الموسم القادم كما قدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على المجهودات المقدمه لضيوف الرحمن. السابقه وتم الاتفاق على تطوير الرحلة بشكل أكبر في الموسم القادم كما قدم شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على المجهودات المقدمه لضيوف الرحمن. حضر اللقاء أعضاء مجلس النقابة ومنهم الفنانة عفاف رشاد والفنانة نيهال عنبر والفنان أحمد صيام كما حضر الفنان نبيل نور الدين والفنان حسين ابراهيم. Advertisements

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