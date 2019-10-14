أحمد أمين فى "الفاميليا" على "الفيسبوك"

تعاقد المنتج والكاتب رامي السكري، مع النجم أحمد أمين، على عمل برنامج يعد الأول من نوعه من حيث الفكرة والشكل، حيث يتم إذاعته علي الفيس بوك واليوتيوب فقط، ويتم بيعه للرعاه بشكل مباشر.

يحمل البرنامج اسم "الفاميليا"، كمل يحمل رسالة لكل عائلة بلم الشمل وذلك في إطار كوميدي اجتماعي

بشكل علمي خاصة بعد أن تعاقد السكري مع ويل سبرينج و الشهيره بتنظيم معسكرات (كامب) -و التي تهدف الي تحقيق نفس الهدف .

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قررت مجموعة العربي (توشيبا) و التي تحمست للفكره المشاركة في الموسم الاول للبرنامج و الذي

يناقش علاقة الاب بابنائه كخطوه أولي للبرنامج و الذي تقرر تصويره بفندق بيوم بالفيوم لعرضه خلال الايام القليله القادمه.

البرنامج من إخراج علاء اسماعيل و الذي اخرج للنجم احمد أمين ايضا مسرح أمين و شركاه و برنامج البلاتوه

يذكر أن رامي السكري كان هو منتج و مفجر ايضا فكرة الفرنجه لشيكو و هشام و فهمي و الذي تم عرضه لعدة مواسم علي قناة النهار.