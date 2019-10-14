صور.. فتحي عبد الوهاب يجسد الجوكر والجمهور: "جوكر مصر"

نشر الفنان فتحي عبد الوهاب صورة له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهر عبد الوهاب من خلالها، وهو يجسد شخصية الجوكر العالمية. وهذة بعض تعليقات الجمهور:- Advertisements

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