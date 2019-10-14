نشر الفنان حسين الجسمي صورة تجمعه بالفنانان العالميان، جاكي شان، و شاروخان، أثناء حضورهم مهرجان موسم الرياض، بالمملكة العربية بالمملكة العربية السعودية ، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". يذكر أن الفنان حسين الجسمي طرح حديثًا أغنية بعنوان طموح زايد"، وهي من كلمات سعيد بن دري الفلاحي، و ألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من داخل الرياض.. حسين الجسمي مع شاروخان وجاكي شان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.