العرب يحصدون جوائز "الإسكندرية السينمائي"

اختتمت، الأحد، فعاليات الدورة الـ35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط بمسرح سيد درويش بدار الأوبرا، بحضور عدد من نجوم مصر والوطن العربي، وأعلنت الجوائز في أقسام المهرجان المختلفة.



ولأول مرة يمنح المهرجان وسام عروس البحر المتوسط لأحد كبار صناع السينما تقديرا لمسيرته السينمائية الكبيرة، وتم منح الوسام للمخرج التونسي الكبير رشيد فرشيو.

كما كرم المهرجان النجم الإسباني الكبير هوجو سيلفا، والمخرج الإسباني كولدو سيرا تقديرا لعطائهما السينمائي الكبير، الذي عرض لهما المهرجان في حفل الافتتاح فيلم "٧٠ بن لادن".

وفاز في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفاز مخرجه أوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة.





وفاز بجائزة أفضل ممثل ألكسندر سكسان عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work، وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما".







ونال الفيلم الفلسطيني "إستروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، وذهبت جائزتا أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني "مورين".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الإيطالي My Tyson إخراج كلاوديو كاسالي.





وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج إيرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير، فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير "عم فلان" للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبة عطا.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير "محاصر" للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري "درب السما"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي "التمرد الأخير".

وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخانى جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبدالرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري "اعتراف".





وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف".

وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فني الفيلم السعودي "المسافة سفر"، وأخيراً جائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادي عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".