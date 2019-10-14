شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ومحمد حفظى يزينان الصورة الرسمية لأعضاء أكاديمية الأوسكار 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر رئيس مهرجان القاهرة السينمائي محمد حفظي الصورة الرسمية لأعضاء لجنة الأوسكار 2020، ويظهر في الصورة مع أعضاء اللجنة والتي تضم النجمة يسرا، وهي الصور تم التقاطها في حفل استقبال لجنة الأوسكار 2020 في لندن .

حفل استقبال الاعضاء



محمد حفظي ويسرا

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كواليس التقاط الصورة



الصورة الرسمية لاعضاء الاوسكار

وكانت لجنة اختيار الفيلم المصرى المشارك فى الأوسكار والمشكلة من قبل نقابة السينمائيين استقرت على اختيار فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد صالح لتمثيل مصر فى المنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبى بأغلبية الأصوات.

الفيلم يتتبع حياة "تحية" عاملة نظافة مراحيض، لم تترك لها الدنيا شيئا سوى أخيها "صقر" عامل المدابغ، الذى تعيش لأجله وتفنى حياتها فى خدمته، تنقلب حياتها رأسا على عقب حينما تعلم أنه يحاول البحث عن فرصة للخروج من جحيم المدابغ، وهو ما ترفضه تحية فتحاول عرقلته بشتى الطرق وتقرر القيام بأى فعل لإبقائه بجانبها.

عرض الفيلم فى العديد من المهرجانات الدولية، وحصل مؤخرا على 3 جوائز من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، جائزة أفضل فيلم عربى، جائزة لجنة التحكيم للإسهام الفنى، جائزة الأمم المتحدة لشئون السكان(UNFPA)، كما حصد جائزة الجمهور لأفضل فيلم أجنبى من مهرجان ديوراما الدولى للأفلام فى الهند، وهى الجائزة السادسة التى يحصل عليها الفيلم.

"ورد مسموم" من تأليف وإخراج أحمد فوزى صالح، وبطولة محمود حميدة، ومريهان مجدى، وصفاء الطوخى، وإبراهيم النجارى، وكوكى.