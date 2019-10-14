شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد منير يغني شيء من بعيد على البيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للكينج محمد منير مقطع فيديو للنجم وهو يغني أغنية شىء من بعيد بمصاحبة العزف على البيانو من ألبوم أنا قلبي مساكن شعبية.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة علي احتفال الكينج بعيد ميلاده حيث ولد فى 10 أكتوبر من عام 1954، في قرية منشيه النوبة، وتلقى تعليمه المبكر وقضى فترة صباه في أسوان التى ارتبط بها ارتباطًا وثيقًا وتشبع بصفات أهلها وكرمهم ونقائهم.

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التحق منير بكلية الفنون التطبيقية وتخرج في قسم الفوتوغرافيا والسينما والتلفزيون ، ولكنه كان يحب الغناء منذ صغره وكان يغني لرفاقه في الجيش.

حقق ألبومه الأول شبابيك عام 1977 نجاحا كبير ، وفى عام 1981 حقق ألبوم "شبابيك" مبيعات هائلة، وصُنف من ضمن أفضل الألبومات الموسيقية العربية والأفريقية في القرن العشرين، وعلى مدار مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من ٤ عقود، طرح منير أكثر من ٢٥ ألبومًا غنائيًا لاقت جميعا نجاحات كبيرة وحصل عنها على جوائز كثيرة وأصبح أول مطرب عربي يغني الجاز، وتحقق أغانيه مبيعات قياسية.