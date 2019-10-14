شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد والى: سينما مصر سبب انضمامى لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد سعد والي، إنه سعيد بالانضمام لأسرة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، مع النجم كريم عبد العزيز لأول مرة، وأضاف "سعد" لـ"الخليج 365" أن دوره في الفيلم مفاجأة للجمهور مختلف عن أعمال السابقة ووافق على الدور فى وقتها لأنه يوجد انسجام بشكل كامل مع أسرة العمل.

وأوضح أنه ترشيحه للفيلم جاء عن طريق المخرج أحمد الجندي عند مشاهد لعرض مسرحية "سينما مصر" مع المخرج خالد جلال، وأتمنى دوري ينال إعجاب الجمهور وقت عرض الفيلم في السينمات.

يذكر أن فيلم " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" من بطولة كريم عبد العزيز، وماجد الكدوانى، ودينا الشربيني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار إخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.