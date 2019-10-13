تراند اليوم : طرح مسلسل الأطفال «Sesame Street» عبر المنصات

كشف موقع ذا فيرج التقني عن حلقات جديدة من مسلسل الأطفال الأشهر عالمياً «شارع سمسم»، ولكن سيتم بثها حصريًا على شبكة إتش بي أو ماكس، حيث تقوم شركة وارنر ميديا الإعلامية الأميركية بنقل عروض الأطفال الشهيرة إلى خدمة البث القادمة.

وأشار الموقع التقني أن مدة التعاقد قد تصل إلى 5 سنوات، مما يعني أن الآباء سيضطرون إلى الاشتراك في إتش بي أو ماكس من أجل الوصول إلى حلقات «شارع سمسم» الجديدة، وستدخل الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ في عام 2020، ولا يوجد لدى إتش بي أو ماكس تاريخ أو سعر إطلاق في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه في ربيع عام 2020 بمبلغ لا يقل عن 15 دولارًا في الشهر – بنفس تكلفة إتش بي أو ماكس الآن.