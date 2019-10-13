تراند اليوم : منة فضالي تتحدث عن اللياقة وتجد شغفها في الحياة ..فيديو

تتواصل الفنانة منة فضالي مع الجمهور، بصورة مستمرة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

نشرت فضالي عبر حسابها الخاص على Instagram، فيديو جديد أثناء تمرينها في الجيم، وعلقت عليه قائلة: ‏‏”اللياقة.. عندما يتسبب استعدادك لدور في عثورك على شغف جديد مدى الحياة”.‏

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد ‏أنور، سارة ‏الشامى، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه‎.‎

‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف‎.‎‏