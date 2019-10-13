تراند اليوم : منة فضالي تتحدث عن اللياقة وتجد شغفها في الحياة ..فيديو

تتواصل الفنانة منة فضالي مع الجمهور، بصورة مستمرة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
نشرت فضالي عبر حسابها الخاص على Instagram، فيديو جديد أثناء تمرينها في الجيم، وعلقت عليه قائلة: ”اللياقة.. عندما يتسبب استعدادك لدور في عثورك على شغف جديد مدى الحياة”.
يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعى، خالد أنور، سارة الشامى، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.
”ماكو” هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة “سالم إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكانٍ مليء بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد الشريف.