بوسي تُمنع من السفر لهذا السبب.. وإنذار بشطبها من نقابة الموسيقيين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أمر النائب العام المصري بمنع المطربة بوسي (ياسمين محمد شعبان) من السفر وذلك بعد إصدار أحكام ضدها بالحبس.

وكشف بيان صادر عن مكتب المحامي المصري أشرف مسعود الذي وكّله طليق المطربة بوسي، أن هذا القرار يأتي بسبب الأحكام الصادرة لصالح موكله والتي كان آخرها حكمٌ بحبسها لمدة 3 سنوات واجبة النفاذ.

وأكّد البيان أن محامي المطربة بوسي كان قد تقدّم بعريضة تظلم على الحكم وتم رفضه، وذلك فيما يخصُّ جريمة إصدار شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه بدون رصيد.

وبحسب البيان فإن هناك حكمًا غيابيًا آخر أصدرته محكمة الهرم ويقضي بحبس المطربة بوسي ٣ سنوات أيضًا مع إلزامها بدفع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الكفالة، بسبب شيك آخر بمبلغ ١٥ مليون جنيه.

ونوّه البيان الذي كتبه المحامي أشرف مسعود، أن ما لا يعرفه البعض هو صدور حكم ثالث ضد بوسي، قبل أيام وهو حكم غيابي ويقضي بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، في قضية إصدارها شيكًا بمبلغ ١٠ ملايين جنيه.

وأكد أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي، بسبب إصدارها 3 شيكات بدون رصيد قيمتها المادية ٢٧ مليونًا، وصلت إلي ٩ سنوات حبس.

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من جهة أخرى، أوضح البيان أنه تم إرسال إنذار على يد محضر لنقابة المهن الموسيقية وتم فيه مخاطبة الفنان المصري هاني شاكر بصفته نقيبًا للموسيقيين في مصر، ويطالب بإيقاف وشطب عضوية المطربة بوسي من النقابة.

وأكد البيان أن هذا الإنذار جاء بسبب أحكام الحبس في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، مطالبًا بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلّة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها بحسب القانون.

وأكّد المحامي أشرف مسعود، أنه لجأ لهذا الإنذار بعد تقديم طلب إلى نقابة المهن الموسيقية بتاريخ ٢١ أبريل من العام الجاري، ويتضمّن كل ما سبق والتنبيه بالحكم النهائي ضد بوسي، ولكن لم يتم التنفيذ وقتها.

وهدّد محامي طليقة بوسي، بأنه في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال شطب عضوية بوسي من النقابة، سيتم اتخاذ إجراء مضاد برفع دعوى قضائية ضد نقيب المهن الموسيقية، والمطربة بوسي لشطب عضويتها بالقانون.

يُذكر أن المطربة الشعبية بوسي، عُرض لها في السينمات المصرية مؤخرًا فيلم "أنت حبيبي وبس"، ويشاركها البطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والفنان الكوميدي محمد ثروت، إضافةً إلى هالة فاخر ونرمين ماهر ومحمد محمود وغيرهم، ومن إنتاج أحمد السبكي.