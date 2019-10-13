طوني خليفة منفعلًا: شو تاريخها يلي بتحكي عني غير إنها بتبخ سمْها وحقدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الإعلامي طوني خليفة أن الموسم الجديد من برنامجه الذي يُعرض على قناة الجديد، سوف يحافظ على الفكرة نفسها التي تتمحور حول قضايا الناس والمجتمع.

وهاجم خليفة خلال لقائه مع "فوشيا" بشدّة منتقديه، مؤكدًا بأنهم يقومون بذلك لغايات شخصية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون الناجحين لانتقادهم وهم أشخاص فاشلون، ولم يستطيعوا القيام بأي جديد في الحياة.

كما تحدّث الإعلامي اللبناني عن اللغط الذي حدث حول تصريحه المتعلق بالموسم الجديد من برنامجه، خاصةً وأنه قال بأنه يبحث من خلاله عن الاستمرارية لسنوات طويلة.