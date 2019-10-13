متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الإعلامي طوني خليفة أن الموسم الجديد من برنامجه الذي يُعرض على قناة الجديد، سوف يحافظ على الفكرة نفسها التي تتمحور حول قضايا الناس والمجتمع.
وهاجم خليفة خلال لقائه مع "فوشيا" بشدّة منتقديه، مؤكدًا بأنهم يقومون بذلك لغايات شخصية، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون الناجحين لانتقادهم وهم أشخاص فاشلون، ولم يستطيعوا القيام بأي جديد في الحياة.
كما تحدّث الإعلامي اللبناني عن اللغط الذي حدث حول تصريحه المتعلق بالموسم الجديد من برنامجه، خاصةً وأنه قال بأنه يبحث من خلاله عن الاستمرارية لسنوات طويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر طوني خليفة منفعلًا: شو تاريخها يلي بتحكي عني غير إنها بتبخ سمْها وحقدها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.