متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسمت الفنانة المصرية رانيا يوسف الجدل حول طرح جزء ثانٍ من مسلسل "كإنه إمبارح"، الذي تم عرضه منذ عام تقريبًا على الفضائيات، مشيرةً إلى أنه لا يوجد جزء ثانٍ.
وأجابت رانيا على أسئلة متابعيها على "تويتر"، حيث توجّه أحدهم بسؤال لها قائلًا: "في جزء تاني من مسلسل كإنه إمبارح؟"، لترد عليه: "لا مفيش جزء ثاني".
وردّت على متابع آخر قال لها: "دايما إطلالتك بتعمل شو إيه السبب ومين صحاب الأفكار دي ومش بتزعلي إنك ساعات كتير بتبقي تريند مش حلو؟"، حيث قالت رانيا: "إطلالاتي عادية جدًا، كل واحد بيشوفها بطريقته ومش بهتم أكون ترند نهائيًا".
وتوجّه متابع ثالث بسؤال لها يقول: "ليه دايمًا بتتعمدي تثيري الجدل بإطلالاتك؟"، فأجابت رانيا قائلةً: "أنا مش بثير الجدل، أنا إنسانة طبيعية وعادية، الناس هي الي بتحب تشوفني بثير الجدل".
وكشفت رانيا يوسف عن أجمل أدوارها في مسيرتها الفنية والأقرب إلى قلبها قائلةً: "أفراح القبة، أهل كايرو، السبع وصايا".
وأكّدت الفنانة المصرية أن نسبة رضاها عن ذاتها تبلغ 100%، موجهةً نصيحةً لمتابعة سألتها: "لو بتحبي شخص جدًا بس مش سعيدة معاه تعملي إيه"، قائلةً: "لازم تكوني سعيدة علشان تعرفي تكملي حياتك في أي حاجة بتشاركي فيها".
يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس" خلال الفترة المقبلة، بطولة غادة عادل وأحمد داوود وإيمان العاصي وخالد أنور وكريم قاسم ومحمود الليثي وسلوى خطاب وصبري فواز ومحمد جمعة وأسماء جلال، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تفتحُ قلبها: راضية عن نفسي 100%.. وتوجّه نصيحة لفتاة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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