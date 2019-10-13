ناصر القصبي وعبدالله السدحان.. هكذا ظهرا في حفل صُنّاع الترفيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد النجمان السعوديان الشهيران عبدالله السدحان وناصر القصبي مجددًا أن صفحة الخلافات بينها قد طويت للأبد، بعد ظهورهما معًا في حفل صُنّاع الترفيه المقام بالرياض وتبادل الأحاديث الجانبية معًا.

وأظهر مقطع فيديو الفنانين على هامش ‏حفل ‎صناعة الترفيه، بصحبة كل من المخرج راشد الشمراني والممثلة الكوميدي فهد الحيان.

كما نشر الفنان السدحان مقطع فيديو ظهر فيه بجانب القصبي وكان يُناديه بلقبه "أبو راكان" ليرد مرحبًا على الكاميرا.

ويُعد هذا الظهور هو الثاني للفنانين معًا بعد خلاف امتد لسنوات ووصلت لقاعات المحاكم، وكان الأول حينما جمعهما رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في يناير الماضي وأعلن وقتها عن عمل جديد يجمعهما، وظهر القصبي والسدحان معًا خلال مؤتمر صحفي لآل الشيخ أعلن خلاله مشاريع الهيئة الترفيهية خلال العام الجاري.

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وظلّ رفيقا مسلسل "طاش ما طاش" على كرسيين متلاصقين بين الجمهور طوال الحفل الذي حضره نجوم الفن، والإعلام، ورجال أعمال، من عدة دول عربية.

ويُعد ناصر القصبي وعبدالله السدحان من أكثر النجوم تأثيرًا في المجتمع السعودي، فقد ارتبطا فنيًا منذ بدايتهما في ثمانينات القرن الماضي، وقدَّما سويًا عديدًا من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، إضافة إلى "طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر في المواسم الرمضانية الماضية، كما عملا سويًا في المسرح من خلال "حمود ومحيميد"، و"تحت الكرسي" وغيرهما من المسرحيات، إلى جانب شراكتهما التجارية في شركة الهدف للإنتاج الإعلامي لسنوات طويلة.