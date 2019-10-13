شكرا لقرائتكم خبر عن "الرقص المسرحى الحديث" تبدأ موسمها بعشم إبليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ فرقة الرقص المسرحى الحديث موسمها الفنى الجديد 2019 – 2020 عرض عشم إبليس تصميم وإخراج مناضل عنتر، حيث تقام ثلاثة ليال متتالية على مسرح الجمهورية تنطلق فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة 16، 17، 18 أكتوبر .

تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنسانى وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر ويتناول شخصيات متنوعة محاولاً البحث فى آثارها للوصول إلى الجانب الإنسانى واكتشاف الضعف الخفى بداخله الذى يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك فى سبعة مشاهد يحمل كل منها اسم مختلف وهى الجدل رؤية المصمم والمخرج، الكنيسة مستلهم من رواية الصراع لـ فرانز كافكا، المرحوم عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن كمال، الدكتورة منى مينا، برطمة عن يوميات المايسترو ناير ناجى من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لى لى عن رواية بيت من لحم لـ يوسف إدريس ورقصة اهواك تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل .

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فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية عديدة ،وقد أعدت الفرقة برنامجا متميزاً للموسم الجديد 2016-2017 حيث تقدم عدد من العروض التى يضمها ريبرتوارها والتى حازت على إعجاب الجماهير ونقاد المسرح والرقص بالإضافة إلى عروض جديدة تقدم لأول مرة.