لبلبة ووفاء عامر ولوسى ونقيب السينمائيين فى ختام الإسكندرية السينمائى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد الآن على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، عدد من فناني مصر والدول العربية، لحضور حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ35 برئاسة الناقد الأمير أباظة، والتى حملت اسم النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، حيث وصل حتى الآن النجمة الكبيرة لبلبة رئيس لجنة تحكيم مسابقة نور الشريف للفيلم العربى، والنجمات وفاء عامر ولوسى وصفاء سلطان، والمخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، والفنانون محيى إسماعيل أحمد وفيق وصبرى فواز وطارق عبد العزيز ومنال سلامة، والمخرجون على عبد الخالق ومحمد عبد العزيز وأشرف فايق وعمرو عابدين وعادل أديب، والمنتج الكبير محمد فوزى، والسيناريست ناصر عبد الرحمن والسيناريست عبد الرحيم كمال، والفنانة الليبية خدوجة صبرى والفنانة الإماراتية مناهى العوضى، بالإضافة إلى عدد كبير من فناني العرب والخليج المشاركين فى فعاليات المهرجان، وقدم حفل الختام الفنانة لقاء سويدان.

واختتم مهرجان الإسكندرية فعاليات دورته ال35 ، وينشر" الخليج 365 "، جوائز المهرجان بالمسابقات المختلفة والتى جاءت كالتالى:

فى مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربى The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقى، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقى الإيطالي My Tysonإخراج كلاوديو كاسالي، وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومى للفيلم المصري القصير فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير "عم فلان" للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير "محاصر" للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

وفى مسابقة نور الشريف للفيلم العربى، ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السورى "درب السما"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربى "التمرد الأخير"، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخانى جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السورى "اعتراف"، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف"، وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فنى الفيلم السعودى "المسافة سفر"، وأخيراً جائزة أحمد الحضرى للعمل الأول أو الثانى لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادى عن الفيلم التونسى" بنت القمرة".

أما الفائزين بجوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، جاءت كالتالى: فاز الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفوز مخرجه اوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل الكسندر سكسان، عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work.

وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلى جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما"، ونال الفيلم الفلسطيني "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج أحمد حسونة، وذهبت جائزتى أفضل إنجاز فنى وأفضل عمل أول للمخرج تونى فرج الله عن الفيلم اللبنانى "مورين".