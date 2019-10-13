رانيا يوسف تنفي وجود جزء ثاني من مسلسل "كأنه إمبارح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نفت الفنانة رانيا يوسف، وجود جزء ثاني من مسلسلها "كأنه إمبارح".

وكشفت رانيا، خلال هاشتاج"ask rania" عبر حسابها على"إنستجرام"، عن أول شئ تحب فعله عندما تستيقظ من نومها، مؤكدة أنها تحب أكل قراصيا ولوز وشرب النسكافية.

وردت رانيا، على سؤال وجه إليها يتضمن "في خبر عن وفاة حضرتك، يا ريت لو في لايف يكدب الإشاعة"، لتجيب: "شفتوني وأنا ميت".

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يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم "ليلة حب"، الذي شارك في مهرجان أرهوس للسينما العربية بالدنمارك