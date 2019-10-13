تكريم رئيس الإسكندرية السينمائي بحفل ختام المهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
كرم خالد الزدجالي، رئيس المركز القطري بسلطنة عمان، الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، خلال حفل ختام الدورة الـ٣٥ من المهرجان التي أقيمت فعالياتها اليوم الأحد.
يحضر حفل الختام وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وعدد كبير من نجوم الفن منهم صبري فواز ولبلبة وطارق عبدالعزيز ومحيي إسماعيل وعبدالرحيم كمال وعلاء قوقة وناصر عبدالرحمن ولوسي ومحيي إسماعيل، وغيرهم.
انطلق مهرجان الإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي، وشهد عرض ٨٤ فيلمًا.
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