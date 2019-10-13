نبيل الحلفاوي يستجيب لطلب أحد متابعيه وينشر صورة من الطفولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن وظيفة والده عبر حسابه على "تويتر".

وردا على أحد متابعيه، الذي وجه له سؤالا عن وظيفة والده، قال الحلفاوي: "أستاذًا جامعيًا، ثم مديرًا عامًا لمصلحة التنظيم الصناعي، ثم مستشارًا في منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة".

كما طرح الحلفاوي، صورته في مرحلة الطفولة، استجابة منه لطلب أحد متابعيه عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال "الحلفاوي" مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي.

