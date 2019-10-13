فن ومشاهير

نبيل الحلفاوي يستجيب لطلب أحد متابعيه وينشر صورة من الطفولة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي، عن وظيفة والده عبر حسابه على "تويتر".

وردا على أحد متابعيه، الذي وجه له سؤالا عن وظيفة والده، قال الحلفاوي: "أستاذًا جامعيًا، ثم مديرًا عامًا لمصلحة التنظيم الصناعي، ثم مستشارًا في منظمة التنمية الصناعية بالأمم المتحدة".

كما طرح الحلفاوي، صورته في مرحلة الطفولة، استجابة منه لطلب أحد متابعيه عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن آخر أعمال "الحلفاوي" مسلسل "أمر واقع" الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة كريم فهمي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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