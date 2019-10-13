نجوم من كافة أنحاء العالم في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
يشارك عدد كبير من نجوم الوطن العربي، والنجوم العالميين، في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض، الذي يقام مساء الليلة بالعاصمة السعودية الرياض.
الحفل يحضره عدد من النجوم العالميين أبرزهم فاندام، جاكي شان، والفنان الهندي شاروخان، والممثل الأمريكي جايسون موموا الشهير بـ"أكوا مان".
ومن نجوم مصر يشارك محمد رمضان، شيكو، هشام ماجد، أكرم حسني، الإعلامية بوسي شلبي، الشاعر بهاء الدين محمد، يسرا، مدحت العدل، هاني شاكر، رجاء الجداوي، الشاعر أمير طعيمة، المنتج جمال العدل.
بينما يشارك من نجوم الوطن العربي، الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، الفنانة السعودية أسيل عمران، وشقيقتها الإعلامية السعودية لوجين عمران، الفنان الإماراتي حسين الجسمي.
وانطلقت حفلات موسم الرياض يوم 11 أكتوبر، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، بمشاركة حشد كبير من نجوم الفن، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
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