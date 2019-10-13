بدء توافد النجوم على حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:
بدأ مساء اليوم الأحد، توافد الفنانين المشاركين في ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته الـ35، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"،
حضرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى مقر الحفل، وعدد كبير من نجوم الفن بينهم صبري فواز، ولبلبة، وطارق عبدالعزيز، ومحيي إسماعيل، وعبدالرحيم كمال، وعلاء قوقة، وناصر عبدالرحمن، ولوسي، وغيرهم.
ويسدل الستار الليلة على الدورة 35 لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والتي تحمل اسم نجمة السينما المصرية نبيلة عبيد.
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