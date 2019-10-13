إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها على"إنستجرام".

وعلقت إيمي، قائلة: "حبيبي سبني لوحدي ومشي، يا رب إجمعني به على خير، الضهر والسند، إنت اللي قلبي ودقاته، يا حب عمري".

يذكر أن، أسرة الفنان الراحل استقبلت عزاءه يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم سمير غانم، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد إمام، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، أحمد آدم، صلاح عبدالله، أحمد بدير.