- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة لها مع والدها الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابها على"إنستجرام".
وعلقت إيمي، قائلة: "حبيبي سبني لوحدي ومشي، يا رب إجمعني به على خير، الضهر والسند، إنت اللي قلبي ودقاته، يا حب عمري".
يذكر أن، أسرة الفنان الراحل استقبلت عزاءه يوم الخميس الماضي، وحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن، بينهم سمير غانم، محمد هنيدي، أحمد السقا، محمد إمام، هشام ماجد، أحمد فهمي، شيكو، أحمد آدم، صلاح عبدالله، أحمد بدير.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تبعث رسالة مؤثرة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.