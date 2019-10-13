رانيا يوسف عن فكرة الزواج مجددًا: "كلهم مصطفى أبو تورتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

سخرت الفنانة رانيا يوسف، من سؤال وجهه لها أحد معجبيها، عبر هشتاج"ask rania"، حول قرار الزواج مجددًا، "قائلة: "كلهم مصطفي أبو تورتة"، وذلك في إشارة منها للشاب الذي انتشرت قصة تركه خطيبته في قاعة الإحتفال حاملاً التورتة

وعن مطربيها التي تحب الاستماع إلى أغانيهم، أجابت: "فضل شاكر وعمرو دياب ومحمد منير ومدحت صالح".

وعن الأعمال الدرامية التي ترى نفسها أبدعت في أداء دورها فيها فقالت: "أفراح القبة"و"أهل كايرو" و"السبع وصايا".

يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم "ليلة حب"، الذي شارك في مهرجان أرهوس للسينما العربية بالدنمارك.

