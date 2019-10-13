- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
سخرت الفنانة رانيا يوسف، من سؤال وجهه لها أحد معجبيها، عبر هشتاج"ask rania"، حول قرار الزواج مجددًا، "قائلة: "كلهم مصطفي أبو تورتة"، وذلك في إشارة منها للشاب الذي انتشرت قصة تركه خطيبته في قاعة الإحتفال حاملاً التورتة
وعن مطربيها التي تحب الاستماع إلى أغانيهم، أجابت: "فضل شاكر وعمرو دياب ومحمد منير ومدحت صالح".
وعن الأعمال الدرامية التي ترى نفسها أبدعت في أداء دورها فيها فقالت: "أفراح القبة"و"أهل كايرو" و"السبع وصايا".
يذكر أن رانيا يوسف تشارك في بطولة فيلم "ليلة حب"، الذي شارك في مهرجان أرهوس للسينما العربية بالدنمارك.
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف عن فكرة الزواج مجددًا: "كلهم مصطفى أبو تورتة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.