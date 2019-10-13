تراند اليوم : السعودية تستأجر نجوم "هوليود" لصناعة أفلام سينمائية على "مستوى عالمي"

كشفت تقارير صحفية غربية، عن تخصيص السعودية ميزانية مالية ضخمة، ستقدمها كمكافآت لكبار النجوم السينما في العالم، خاصة مشاهير هوليود، وبوليوود، في سياق تعزيز سياسات الترفيه والانفتاح غير المشروط على ثقافة المجتمعات العلمانية الغربية.

وفي السياق تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية مؤتمرا تحت اسم Joy Forum ، ومن المنتظر أن يصل اليوم "أكوامان" وبقية أبطال Tinseltown إلى السعودية، في إطار جهود المملكة لإنشاء صناعة أفلام على مستوى عالمي.. وكذلك كجزء من مساعي المملكة العربية السعودية لبناء اقتصاد لا يعتمد على النفط.

وقال صحيفة newyork post في تقرير ترجمته "الرياض بوست" أن الممثل جاسون موموا ، وصل إلى الرياض مساء السبت إلى جانب جاكي شان وجان كلود فان دام .

ويشير التقرير إلى أن نجوم هوليود سيشاركون في مؤتمر Joy Forum والذي أكد القائمون عليه أنه "سيجمع رواد الترفيه العالمي الرائدين والمهتمين بفرص الاستثمار والنمو في هذا القطاع في المملكة".

وتظهر المنشورات الخاصة بالحدث "كبار المديرين التنفيذيين وقاد مجال الترفيه العالمي وقائمة نخبة من مشاهير هوليود وبوليوود."

من جهته أكد عمرو باناجه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه "نريد للسعوديين أن يستمتعوا بالترفيه وأن ينفقوا ما كانوا مضطرين للسفر إلى دول أخرى، في المملكة من خلق أكبر عدد ممكن من الخيارات".