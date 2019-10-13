تراند اليوم : صدمة.. منع سعد لمجرد من موسم الرياض " لهذا السبب"

وباءت محاولات مشاركة لمجرد في فعاليات موسم الرياض بالفشل، وذلك لمنعه من السفر خارج فرنسا على ذمة قضية سابقة.
ومن المفترض مشاركة سعد لمجرد في ليلة محمد رمضان لتقديم أغنية "انساي " على طريقة الديتو، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته.
وكان القضاء الفرنسي في وقت سابق، قد أصدر حكما بمنع سعد لمجرد من السفر خارج فرنسا، لوجود قضية لم يتم الانتهاء منها.
كما أمر القضاء الفرنسي بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.
وطلبت النيابة العامة وقتها حبس المجرد احتياطيا بانتظار محاكمته، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية، ثم تقرر في مايو الماضي متابعته بـ"استخدام العنف الجنسي" وليس الاغتصاب.
وكان سعد المجرد قد حقق مؤخرا نجاحا كبيرا بالديو الغنائي "إنساي" مع الفنان المصري محمد رمضان، إذ حقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 92 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.