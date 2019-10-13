نجوى كرم تستعيد مع «الخليج 365» ذكريات التعليم وتكشف هذا السرّ لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - اختتمت الفنانة نجوى كرم حفلات الصيف؛ بمشاركتها في مهرجانات الجميزة في بيروت، بدورتها الأولى، بحضور عدد من القيادات السياسية والإعلامية ومحبي الفنانة؛ الذين أتوا من مختلف المناطق اللبنانية.



وكانت الدعوة إلى الحفل عامة، وقد دعت نجوى جمهورها لملاقاتها في هذه الليلة تحت هاشتاغ #الفرحة_بتلبقلنا، وقد سارع محبو الفنانة إلى إطلاق هاشتاغ #نجوى_كرم_فرحة_كل لبنان، كذلك تصدر هاشتاغ #نجوى_كرم_في_الجميزة موقع «تويتر» في لبنان ليل أمس. وبين هذه الهاشتاغات الثلاثة، تبقى نجوى فرحة للبنانيين، رغم كل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تعصف بالوطن، وتزرع الأمل والابتسامة أينما حلّت، سواء في بلدها، أو في أي بلد عربي تطأه قدماها.

نجوى كرم





في تمام الساعة السابعة، بدأ الجمهور يتوافد إلى مكان الاحتفال، الذي أقيم في مدرسة الفرير القلب الأقدس في الجميزة، وقطعت الطريق المؤدية إلى مداخل المنطقة، التي تعتبر من المدن الأثرية في لبنان؛ تسهيلاً لتحرك الجمهور الوافد لحضور حفل نجوى.

نجوى في الجميزة تغني للوطن

الحفل بدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، مع النشيد الوطني اللبناني، بعد أن عزفت الفرقة أغنية بحبك يا لبنان" للسيدة فيروز، وأغنية "بدي شوفك كل يوم" للراحل محمد جمال.



"عنك قالوا الناس خبار خبار صرت الثورة وصرت النار النار قالوا صرت الخوف الرعب نسيوا إنك نبع الحب وحدك باقي".. بهذه الكلمات افتتحت نجوى كرم حفلها رسمياً، وسط هتاف وتفاعل كبير من جمهورها الحاضر؛ الذي أتى حاملاً صورها ولافتات كُتب عليها "يا شمس الدني"، و"خلق النجاح لنورك"، و"الفرحة بتلبقلنا"؛ تعبيراً منهم عن حبهم الصادق لها.

نجوى كرم

نجوى: الفن رسالة ونحن في خدمة الوطن

بعد انتهاء نجوى من أدائها للأغنية الوطنية، رحبت بالحضور وبكل من أتى، وبالوزير السابق نقولا صحناوي، المسؤول عن المهرجان، وقالت: "أشكر دعوتكم لي لأحيي هذا الحفل في منطقة أثرية وعزيزة في بلدي، ونحن موجودون لخدمة هذا الوطن، وعلينا أن نبرهن على أن الفن رسالة بالأفعال وليس فقط بالأقوال".

نجوى كرم

كما شكرت نجوى "صحناوي"؛ لأنه أظهر لبنان الجميل وهو في مكان صعب، وهذا عمل يجب أن يكون من مسؤولية كل شخص، وعسكريتنا تقضي منا أن نُظهر بلدنا بأجمل صورة".

نجوى تغني جملة من كل أغنياتها القديمة

برنامج حفلة ليلة أمس كان مغايراً لما اعتادت نجوى كرم تقديمه في حفلاتها؛ إذ قامت بغناء الكثير من الأغنيات القديمة من ريبورتوارها الفني المليء بالأغنيات القديمة من "خلي كتفك ع كتفي، وأنا مين، خليني شوفك بالليل، غمزة، لشحد حبك، تهموني، تعا خبيك".

نجوى كرم



وتابعت نجوى مع أغنية "مغرومة"، التي رددّها الجمهور معها بشكل لافت، وأيضاً "ما فيي" و"وسّع يادار" و"روح روحي" و"يا راكب عالعبية" و"يا بيي ما أجملو" ورائعتها "علالا" و"عطشانة"، وغيرها الكثير، لتغني بعدها هيت "ملعون أبو العشق" الذي كسرت من خلاله نجوى كل التقاليد وصورته بين الناس دون سابق إنذار، وحقق نجاحاً منقطعَ النظير، لتتبعه بأغنيتها الأخيرة "بعشق تفاصيلك"، حيث أدت الأغنيتين بحماسة شديدة، وأعادت كل واحدة منها مرتين؛ نزولاً عند رغبة الجمهور الحاضر.

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نحنا شعبك يا الله.. أغنية الختام

"الله زرع الأرزة وقلّا تجلّي وكوني أرزة الله.. أرزة الله بقلب الدّار.. بتكشف سرّ من الأسرار.. مينوّي الشعب المختار.. نحنا.. نحنا شعبك يا الله.." مع هذه الكلمات اختتمت نجوى حفلها، الذي امتدّ حوالي الساعة والنصف، حيث لم يهدأ فيها الجمهور من الغناء والدبكة مع نجوى.

كعادتها، زرعت نجوى الحب والفرح مع انتهاء حفلها، ولسان حال البعض يقول: "فعلاً أنتِ فرحتنا في لبنان، وأملنا الذي نحتاج له، وأنتِ الشمس الشارقة دائماً وأبداً".

"الخليج 365" تستعيد مع نجوى مرحلة التعليم

وعن سبب هذا التغيير الذي طال البرنامج، كشفت نجوى لـ"الخليج 365"، بعد انتهاء الحفل، أنها "حاولت أن تقوم بتذكير الناس ولو بجملة من كل أغنية من الريبورتوار القديم الذي تمتلكه، والذي يحبه الناس في مكان أثري وساحة جميلة مثل منطقة الجميزة.

الفنانة نجوى كرم



ووجهت "الخليج 365" بعض الأسئلة لنجوى؛ لنستعيد معها ذكريات المدرسة، حيث كانت معلمة قبل احترافها الغناء، فسألناها: ما الذي تتذكره من هذه المرحلة؟ فقالت: "أتذكر الكثير من الأشياء الجميلة، ولكن "الفانز" ينسوني أنا وين! وينسوني طفولتي والمدرسة، وأنسى معهم إن كنت معلمة أو فنانة أو تلميذة فقط، يجعلونني أشعر أنني إنسانة طائرة".

نجوى كرم: لا أحب مادة الرياضيات والأرقام لا تعني لي

** أنتِ درست مادة الجغرافيا أليس كذلك؟

- درست أشياء كثيرة.

** هل كنتِ تحبين مادة الرياضيات؟

- لا أحب الرياضيات أبداً.

** ما هي أدنى علامة نلتِها على هذه المادة؟

- علامة صفر (تضحك). وتابعت: "الأرقام لا تعني لي أبداً، وأنا لست شاطرة فيها".

الفنانة نجوى كرم



** هل كنتِ مدرّسة ناجحة؟

- لديّ أسلوب جميل، وكنت فنانة في أسلوبي في التعليم.

** ما جديد نجوى بعد "بعشق تفاصيلك"؟

- هناك الكثير من الأمور بعد "بعشق تفاصيلك"، وأريد لهذه الأغنية أن تأخذ حقها ويحبها الجمهور، وطرحنا "كتير حلو" و"ملعون أبو العشق" و"بعلق مشنقتو"، والآتي آمل أن يكون مختلفاً عن كل ما قدمته.

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