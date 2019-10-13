ميسي وزوجته يشهدان العرض العالمي الأول لـ "Messi10"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2019 10:44 مساءً - شهد نجم كرة القدم الأرجنتيني وقائد المنتخب الكتالوني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، العرض الأول لـ “Messi10” ضمن عروض “سيرك دو سوليه” في برشلونة الذي يشارك فيه 47 فناناً من 15 بلداً .



وبحسب صحيفة Mundo Deportivo يحكي العرض قصة صعود اللاعب ميسي، وكيف كان أفضل من حمل الرقم 10.

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وحضر العرض رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو، ونجم البارسا الشاب أنسو فاتي، بالإضافة إلى خوسيه ماريا بينتو حارس الفريق الكتالونى السابق.



وأعلن فريق سيرك دو سوليه الاستعراضي أن أربعة خيام ستخصص للعرض بمساحة تبلغ 12,000 متراً مربعاً، ، وسيسمح للمشاركين بالتحدث بطريقة افتراضية مع اللاعب.

وبحسب الموقع الرسمي للفعالية “سيتمكن الجمهور من مشاهدة قصة شاب ولد بطموح عظيم وقدرات مكنته من تجاوز المصاعب، وفي نفس الوقت يريد أن يكون أفضل من حمل الرقم 10 في العالم”.