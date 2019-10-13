شاهد: لحظة وصول الممثل الهندي شاروخان إلى الرياض.. ما سر تواجده؟

وثق أحد المواطنين بكاميرا هاتفه مقطع فيديو للحظة وصول النجم الهندي شاروخان إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض كما تداول مغردون صوراً أخرى له.
وأظهر المقطع وصول شاروخان يرافقه عدداً من وكلائه وحارسه الخاص فيما رحب موثق الفيديو به في المملكة باللغة الانجليزية ليرد عليه الترحيب بإشارة توزيع القُبلات على الواقفين.
وكشفت مصادر أن وجود النجم الهندي هو بداية لتوافد عدد من الفنانين العالميين والعرب لحضور فعاليات منتدى صناعة الترفيه وتكريمهم، على مدار يومي 13 و 14 أكتوبر في فندق الريتز كارلتون في الرياض.
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