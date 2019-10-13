بالصراخ والبكاء والغناء.. توديع حافل لحظة مغادرة فرقة بي تي إس الكورية المملكة

غادرت فرقة البوب الكورية “BTS”، مطار الرياض، وسط توديع حافل من المعجبين. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو يظهر التوديع الحافل للفرقة الكورية بالصراخ والغناء.

والجدير بالذكر أن الفرقة أحيت أولى حفلاتها في المملكة، الجمعة الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأعلن منظمو الحفل عن بيع التذاكر بالكامل، لتكون أول فعالية في تاريخ السعودية تتم بحضور كامل العدد داخل ستاد الملك فهد الضخم الذي يتسع لنحو 65 ألف متفرج.

يذكر أن BTS ليست أول فرقة كورية تغني في المملكة، حيث سبق لفريق Super Junior إحياء حفل جماهيري في موسم جدة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

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