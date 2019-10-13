شاهد: جمهور حفل BTS وأعضاء الفرقة يغنون لزميلهم بالعربية بمناسبة عيد ميلاده

شهد حفل الفرقة الكورية BTS الذي أقيم الجمعة الماضية على مسرح استاد الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض مفاجئة غير متوقعة للجمهور.

حيث احتفل فريق BTS الكوري بعيد ميلاد جيمين، أحد أبرز الأعضاء بالفريق، خلال تواجدهم على خشبة المسرح، وفاجئوا الجمهور بغنائهم باللغة العربية لصديقهم، واحدة من أشهر أغاني أعياد الميلاد، وقالوا له “سنة حلوة يا جيمين”، وهو ما تسبب في سعادة كبيرة لجيمين، وبات يرقص ويقفز من الاحتفاء المختلف بيوم ميلاده. يذكر أن الحفل قد شهد حضور كبير من الجمهور السعودي الذي تفاعل بحماس مع فقرات الحفل.