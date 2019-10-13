الخميس.. وزيرة الثقافة تشهد احتفالية لإحياء ذكرى الموسيقار سيد درويش

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، بحضور وزير الثقافة، إيناس عبد الدايم، ورئيس أكاديمية الفنون، الدكتور أشرف زكي، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال، وذلك

الخميس 17 أكتوبر، في تمام السابعة مساءً، بقاعة سيد درويش بالهرم.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل معرض مقتنيات فنان الشعب،يعقبه عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يستعرض رحلة

عطاء سيد درويش،ويختتم الحفل بفقرة موسيقية لفرقة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية والتي تقدم خلالها مجموعة من أروع ألحان الراحل سيد درويش.

يذكر أن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يقيم على هامش الاحتفالية معرض تسويق أحدث إصدارات المركز منها، إصدار "فنان الشعب..سيد درويش" ،مجلة ألوان من الفنون.."موسيقى وفنون شعبية"،إصدار التوثيق المسرحي "الموسم المسرحي 2007-2008".