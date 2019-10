مهرجان الإسكندرية السينمائي يختتم فعاليات دورته الـ 35 بحضور نجوم الفن

انتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي" بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وحشد كبير من نجوم وصناع الفن المصريين والعرب والأجانب.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط إنه من بين البهجة وسحر السينما مرت أيام المهرجان سريعا، عرضنا خلالها ٨٤ فيلما من ١٦٠ عرض سينمائيا من مواقع مختلفة، ومتعددة بين دور عرض سينمائي وأندية رياضية واجتماعية وشواطئ في تجربة فريدة نقدمها لأول، دورة حملت اسم نجمة الجماهير القديرة نبيلة عبيد وتم خلالها تكريم ابناء الإسكندرية، المخرج الكبير محمد فاضل، والنجم القدير محمود قابيل، ولأول مرة يمنح المهرجان وسام عروس البحر المتوسط لأحد كبار صناع السينما تقديرا لمسيرته السينمائية الكبيرة، وتم منح الوسام للمخرج التونسي الكبير رشيد فرشيو.

وأضاف الأمير أباظة: أنه لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة، وقطاع شئون الإنتاج الثقافي، والرقابة على المصنفات الفنية، والمركز القومي للسينما، والشركة القابضة للسينما، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وتابع قائلا:" كما أتقدم بالشكر والتقدير لوزير السياحة الدكتورة رانيا المشاط، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة لدعمهم للمهرجان، وأتقدم بالشكر والتقدير لوزير التضامن الدكتورة غادة والي على دعمها للمهرجان، ومحافظة الإسكندرية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة الأستاذ محمد سعد، ووزارة المالية، ومديرية أمن الإسكندرية، ودار الأوبرا المصرية، أوبرا الإسكندرية، والهيئة الوطنية للإعلام".

وأشار إلى أن المهرجان يقف حائط صلد في مواجهة أي تعامل مع الدول المعادية لمسيرة التقدم التي تقودها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد مرحلة البناء والتعمير، وإعادة بناء مصر من جديد.

وانتهي حفل الختام بإعلان الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان حيث فاز في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة الفيلم المغربي nomades بجائزة أفضل فيلم، وفاز مخرجه أوليفر كوزيماك بجائزة أفضل مخرج، وبطلته جاليلة تلميسي بجائزة أفضل ممثلة، فيما فاز بجائزة أفضل ممثل ألكسندر سكسان عن دوره في الفيلم التركي السلوفاني good day's work، وذهبت جائزة أفضل سيناريو إلي جود سعيد ورامي كوسة مؤلفي الفيلم السوري "درب السما"، ونال الفيلم الفلسطيني "استروبيا" جائزة لجنة التحكيم الخاصة للمخرج احمد حسونة، وذهبت جائزتي أفضل إنجاز فني وأفضل عمل أول للمخرج توني فرج الله عن الفيلم اللبناني "مورين".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط "المتوسطي القصير"، فاز الفيلم المغربي The Old Man and the Mountain بجائزة أفضل فيلم وثائقي، إخراج محمد رضا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الوثائقي الإيطالي My Tysonإخراج كلاوديو كاسالي، وحصد الفيلم الألباني The Van للمخرج ايرينك بيكيري جائزة أفضل فيلم روائي قصير، وفاز

بجائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير الفيلم الفرنسي Pierre’s Heart للمخرج أوليفير بيندير.

وفي مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير فاز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير"عم فلان" للمخرج بولا إدواد، وفاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي "توشريت" للمخرج عامر أبو حسيبه عطا، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم الروائي القصير "محاصر" للمخرج محمد ماجد، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم التسجيلي "ست الحبايب" للمخرج مهند دياب.

وفي مسابقة نور الشريف للفيلم العربي الطويل ذهبت جائزة أفضل فيلم، للفيلم السوري "درب السما"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للفيلم المغربي "التمرد الأخير"، وحصد المخرج العراقي نوزاد شيخانى جائزة أفضل مخرج عن فيلمه "تورن"، وذهبت جائزة محفوظ عبد الرحمن لأفضل سيناريو للفيلم السوري "اعتراف"، وحصد الفنان السوري أيمن زيدان جائزة افضل ممثل عن دوره في فيلم "درب السما"، وحصدت مواطنته ديمة قندلفت جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "اعتراف"، وفاز بجائزة محمود عبد العزيز لأفضل إنجاز فنى الفيلم السعودي "المسافة سفر"، وأخيراً جائزة أحمد الحضرى للعمل الأول أو الثانى لمخرجه ذهبت للمخرجة هبة الزوادى عن الفيلم التونسي" بنت القمرة".

وشهدت دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

وكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث تضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما شهدت الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي صدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير ، المخرج محمد فاضل وصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.

وأقيم علي هامش المهرجان عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

كما شهدت فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حيث من المقرر أن يتم تكريم اسمه، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة أمال عثمان، وندوة مع عرض فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما تم الاحتفال بمئوية

المخرج حسن الإمام من خلال تكريم اسمه، وتسلم التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام، إلى جانب إصدار كتاب عنه يتضمن مقالات نقدية عن أعماله، وعرض فيلم "بين القصرين"، وكذلك مئوية المخرج عز الدين ذو الفقار حيث تسلم التكريم زوجته الفنانة كوثر شفيق، إلى جانب عرض فيلم "امرأة على الطريق".

واحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان "100 سنة ثورة" وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا"، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.

وتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، وتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.

أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ورأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، بعضوية الفنان طارق عبد العزيز، الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.

كما تنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ورأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، بعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.

وتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي، سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.

ورأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، بعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.

كما رأس لجنة تحكيم مسابقة السيناريو دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، بعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.

وفي العروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، عرض 4 أفلام هم " الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما كرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.

كما أقيمت أيضا ورشتان على هامش المهرجان الأولى بعنوان "السينما و التجريب" بحضور المخرج الفرنسي جيرار كوران، وأخرى للمخرج الفرنسي هوجو فيرلاند، أما الورشة الثانية بعنوان "دروس السينما" وضمت 4 ورش مدة كل ورشة 6 ساعات على محاضرتين، لتكون الأولى في المونتاج وتحاضر فيها د.غادة جبارة، ومحاضرة في الإخراج للمخرجة هالة خليل، وفي التصوير للمخرج ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وأخرى في السيناريو للمؤلف ناصر عبد الرحمن.

كما شهد المهرجان تنظيم معرض صور 35 سنة مهرجان، وآخر لبوسترات المهرجان، وعروض خاصة لأفلام وزارة التضامن الاجتماعي، ويوم خاص لأفلام طلبة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري.