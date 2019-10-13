نجوم الفن يتوافدون على حفل ختام مهرجان الإسكندرية

بدأت مساء اليوم فعاليات حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي بأوبرا الإسكندرية بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان وحشد كبير من نجوم الفن المصريين والعرب والأجانب.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم فقرة غنائية استعراضية للمخرج عادل عبده.

يذكر أن المهرجان تضمن هذا العام 5 مسابقات هي "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج الإسباني كارلوس تاليفير،

الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هي "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا".

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