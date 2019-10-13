فيديو.. منة فضالي تتألق في التمارين الرياضية من داخل "الجيم"

تألقت الفنانة منة فضالي أثناء التمارين الرياضية، وذلك داخل إحدى النوادي الصحية "الجيم". ونشرت منة فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "عندما تكون مستعد بالشخصية التي وصلت إليها، ستجد حياة أبدية جديدة". "عندما تكون مستعد بالشخصية التي وصلت إليها، ستجد حياة أبدية جديدة". ومن ناحية أخرى تستعد الفنانة منة فضالي طرح Advertisements عرض فيلم "ماكو"، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وبطولة كل من قصي خولي، بسمة، مراد يلدريم، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، محمد مهران، منة فضالي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيكولا معوض. عرض فيلم "ماكو"، وهو من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وبطولة كل من قصي خولي، بسمة، مراد يلدريم، ناهد السباعي، منذر رياحنة، خالد أنور، محمد مهران، منة فضالي، سارة الشامي، عمرو وهبة، نيكولا معوض.

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