بطولة شنغهاي تثبت أقدام الروسي ميدفيديف في عالم كبار التنس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثبت الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا في التنس أقدامه في عالم كبار اللعبة بعد تتويجه ببطولة شنغهاي للأساتذة.

وفاز ميدفيديف باللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد التغلب على الألماني ألكسندر زفيريف في النهائي بمجموعتين دون رد، جاءت نتائجهما 6-4 و 6-1.

وأصبح ميدفيديف أول لاعب روسي يتوج بلقب شنغهاي منذ مواطنه نيكولاي دافيدينكو الذي أحرز البطولة عام 2009.

وبات المصنف الرابع عالميا سابع لاعب ينجح في حصد لقبين في بطولات الأساتذة ذات الـ1000 نقطة.

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ووصل ميدفيديف للقب السابع في مسيرته بعد تحقيقه اللقب الثاني للأساتذة عقب بطولة سينسيناتي في أمريكا للعام الجاري أيضا.

ووصل اللاعب الروسي لنهائي بطولة "أمريكا المفتوحة" العام الجاري، لكنه خسر أمام رافائيل نادال المصنف الثاني في النهائي.

وأصبح ميدفيديف هذا العام أول لاعب روسي يبلغ نهائي بطولة كبرى منذ مواطنه مارات سافين الذي توج بطلا لأستراليا المفتوحة عام 2005.

ويستعرض الفيديوجراف التالي إنجاز الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا بعد تتويجه ببطولة شنغهاي للأساتذة.