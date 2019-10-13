السيسي يطالب بإنتاج أفلام على نهج "الممر": تذكر الشباب بفترات مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة المصرية والتي حملت عنوان "إرادة وتحد"، تزامنا مع مرور 46 عاما على ذكرى انتصار حرب أكتوبر/تشرين الأول بحضور بعض نجوم فيلم "الممر".

عرض فيلم "الممر" على قنوات مصرية بذكرى حرب أكتوبر



ووجه الرئيس السيسي التحية والشكر لفريق عمل فيلم "الممر" على أدائهم، موجها شكرا خاصا لشخصية الصعيدي التي قدمها الممثل المصري محمد فراج، مطالبا بتقديم المزيد من الأعمال الفنية من هذه النوعية في المستقبل، معتبرا أن هذا العمل التف حوله المصريون.

وأضاف: "مثل هذه الأعمال تذكر الشباب بفترات مهمة في تاريخ مصر لم يعاصروها".





وعبر أحمد عز عن سعادة أسرة الفيلم بالمشاركة في ذكرى احتفالات حرب أكتوبر/تشرين الأول هذا العام بفيلم "الممر" معتبرا أن نجاح الفيلم هو رسالة تؤكد أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد لا ينفصل.





ووجه عز حديثه إلى الرئيس السيسي قائلا إنه ورغم إنهاء فترة تجنيده لكنه يضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، ومستعد للعودة وارتداء الزي العسكري في أي وقت.

ولفت عز إلى أن بعض مشاهد الفيلم تم تصويرها في مركز تدريب الصاعقة، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة قدموا كل التسهيلات.

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من جانبها قالت هند صبري إن فيلم "الممر" كان طريقا عبرت به الأمة المصرية والعربية من لحظات الانكسار إلى الانتصار، لافتة إلى أنها جسدت زوجة المحارب، وهي المرأة المصرية العظيمة التي يظهر معدنها الأصيل في المحن والصعاب، والتي هي حصن وسند لبلدها لأن دورها لا يقل عن دور المحارب في المعركة.





ووجهت هند تحية إجلال وتقدير إلى المرأة المصرية ولمصر بقوتها الصلبة والناعمة.





وعرض الاحتفال الصورة الحقيقية للسيدة السيناوية فرحانة حسين سالم، والتي قدمت خدمات جليلة للوطن أثناء المعركة وحصلت على نوط الامتياز من الطبقة الأولى من الرئيس أنور السادات، وهي التم تجسيدها في فيلم "الممر" كنموذج للسيدة البدوية.



