طرق الحرير.. مشروعات جديدة تعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ونيبال

تبحث الصين تعزيز علاقاتها مع نيبال بضخ استثمارات جديدة في مشروعات للبنى التحتية ضمن مشروع بكين "طرق الحرير الجديدة".

ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس السبت، إلى نيبال في زيارة ستتم خلالها مناقشة مشاريع بنى تحتية مرتبطة بالمشروع الصيني الإقليمي الكبير "طرق الحرير الجديدة".

واتفقت الصين ونيبال، أمس السبت، على الارتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستوى شراكة استراتيجية للتعاون تتسم بصداقة طويلة المدى للتنمية والازدهار.

والهند التي أجرى فيها شي أيضاً محادثات استمرّت يومين، هي الحليف الرئيسي لنيبال تقليدياً، إلا أن الصين كثّفت مؤخراً وجودها في هذا البلد مستثمرةً ملايين الدولارات في مشاريع بدءاً من بناء الطرق وصولاً إلى إنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وقال وزير الخارجية النيبالي براديب غياوالي إن زيارة شي لها "أهمية تاريخية" بالنسبة للنيبال.

وهذه المرة الأولى منذ 23 عاماً التي يجري فيها رئيس صيني زيارة دولة إلى نيبال.

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وأشار غياوالي إلى أن "أولويتنا هي خلق فرص لنيبال، بالاشتراك مع التنمية الصينية. نركز على الارتباط بين البلدين".

وفي التصريحات التي نقلتها اليوم الأحد وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، قال شي إنه يرغب في "تعزيز العلاقات بين الصين ونيبال وزيادة الارتباط بين البلدين وتوليد المزيد من المكاسب للشعبين".

وفي مقالة نُشرت باسم شي الجمعة في الصحافة النيبالية، كتب الرئيس الصيني أنه سيعمل أثناء زيارته على "تجديد الصداقة واستكشاف التعاون مع أصدقائي النيباليين".

وأثناء زيارته التي تستمرّ يومين، يُتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني رئيس الوزراء النيبالي خادغا براساد شارما أولي والرئيسة بيديا ديفي بنداري ومسؤولين آخرين.

وانضمّت نيبال عام 2017 إلى مبادرة "طرق الحرير الجديدة".

وتسعى نيبال إلى تعزيز علاقاتها مع جارتها العملاقة والحصول على استثمارات في مجالي الطاقة والبنى التحتية.

ورغم أنه لم يحصل إعلان رسمي للأمر، فإنه يُرتقب أن يوقع البلدان خلال هذه الزيارة اتفاقات بشأن استثمارات صينية في مشاريع طرق سريعة وأنفاق ومنشآت كهرومائية.