كاردي بي تحتفلُ بعيد ميلادها.. وزوجها يُقدّم لها هديةً بـ 4 ملايين دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ مغنيةُ الراب الأمريكية كاردي بي، بعيد ميلادها الـ 27 في حفلٍ مميزٍ جمع زوجها وابنتها وأصدقاءها، وعلى الرغم من الحفل الباذخ الذي أعدته بهذه المناسبة، إلا أنَّ هناك أمرًا آخر لفت الانتباه وهو الهدايا التي قدّمها لها زوجها مغني الراب الأمريكي أوفست.

وفي مقطع الفيديو الذي شاركته النجمة عبر حسابها على إنستغرام، ظهر أوفست وهو يفاجئها بتقديمِ خاتمٍ يتكوّن من نطاقين مع ألماسةٍ كبيرةٍ على شكل قلب يطلق عليها اسم "تيتانيك دايموند" - صُنعت من قبل شركة بريستين للمجوهرات في نيويورك، في طبق طعام فضي.

وبهذه المناسبة نشر زوجها أوفست مقطع فيديو لكاردي وهي ترتدي الخاتم وكتب معلقًا: " تايتنك دايموند،عيد ميلاد سعيد ملكتي، أنتِ تستحقين، أنا أحبك وأحب عائلتنا معًا".

وعن ثمنه لم يستطع ستيفن سيلفر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ستيفن سيلفر فاين" للمجوهرات، معرفة ثمنه الفعلي إذ قال: "دون معرفة الحجم الفعلي واللون والوضوح، من الصعب تقدير قيمة الخاتم، ومع ذلك، يبدو أنَّ الألماسة الموجودة تزيد عن 20 قيراطًا"

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وحول الموضوع ذاته، أشارت لورين مكاولي، خبيرة المجوهرات والأناقة، إلى أنَّ خاتم كاردي بألماسته الكبيرة -تايتنك دايموند- لم يقل ثمنه عن 4 ملايين دولار.

وفي وقتٍ سابق حصلت كاردي بي على قلادةٍ مرصّعةٍ بالألماس تحمل صورة طفلتها ذات الـ 14 شهرًا كهدية عيد ميلاد من الشركة التي تتعامل معها من أجل تسجيل أغنياتها.