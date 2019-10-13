باسم ياخور وسوزان نجم الدين.. شاهدي بالفيديو القصة الكاملة لخلافهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - واجه برنامج "أكلناها" العديد من الانتقادات بسبب ظهور بعض الخلافات بين الفنانين، كما حصل مع الممثل أيمن رضا، وأزمة نسرين طافش، وكذلك تصريحات الفنانة سوزان نجم الدين عن البرنامج.

مُقدّم البرنامج باسم ياخور لم يقف صامتًا وردّ على الانتقادات التي طالته والبرنامج الذي استضاف من خلاله العديد من نجوم سوريا ولبنان، كما دافعت رنا الحريري زوجة ياخور في وقت سابق عن زوجها وطبيعة البرنامج، مؤكدةً بأن باسم لا يضع الأسئلة بنفسه ولا يتدخّل فيها بل يطرحها على الضيوف فقط.

ويُعد "أكلناها" برنامجًا ترفيهيًا يستضيفُ فيه باسم ياخور الفنانين، حيث يتحدّى المقدّم ضيوفه بتوجيه أسئلة محرجة، وفي حال امتناع أحدهم عن الإجابة فإنه سيكون مجبرًا على تناول طعام "مقزز" أمامهم على طاولة التحدي.

للمزيد عن خلافات الفنانين بسبب "أكلناها" عبر الفيديو التالي: