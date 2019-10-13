مشاهير يعيشون في معاناة بعد حبس أبنائهم.. تعرّفي على جرائمهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تبدو حياة المشاهير ورديةً على طول الخط، كما قد يظن البعض، فحياتهم مليئة أيضًا بكثير من المتاعب والمشاكل، شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الأشخاص العاديين، ولعل أكثر ما يؤرقهم هو تعرُّض أبنائهم لأزمات تصل لحد إيداعهم في السجن.

فيما يلي قائمة بأبرز المشاهير الذين أُودع لهم أبناء في السجون بتُهم مختلفة:

الحكم على غريس بولين كيلي، ابنة النجمة واينونا جود، بالسجن لمدة 8 أعوام على خلفية اتهامها بانتهاك فترة الإدانة التي تم فيها إيقاف العقوبة بعد إلقاء القبض عليها في 2015 بتهمة الترويج لصناعة الميثيل، ومن ثم تكرار القبض عليها في 2016 لحيازتها ميثيل وعقار بارافيناليا المحظور ومحاولتها التهرب من الاعتقال.

دخول وخروج ريدموند أونيل، ابن الممثلة الأمريكية فرح فاوست، السجن لعدة سنوات الآن، وكانت بداية مخالفاته للقانون في العام 2008 بعد اعتقاله لحيازته هيروين، بالإضافة لاتهامه في قضايا أخرى منها العنف، الاعتداء على الآخرين والسرقة.

الحكم بحبس ادينهو، ابن أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، على خلفية اتهامه في قضية متعلقة بتهريب مخدرات، وهي التهم التي لا يزال ادينهو يحاول إثبات براءته فيه، موضحًا أن السبب وراء تورطه في تلك القضايا هو صداقته ببعض المهتمين.

الحكم بحبس برايس، ابن الموسيقي غولدي، بالسجن لمدة 21 عامًا على خلفية اتهامه وإدانته في واقعة طعن أفضى إلى الموت بحق شاب يُدعى مارلون موريس عام 2008.

الحكم بحبس أماندا برومفيلد، ابنة النجم بيلي بوب ثورنتون، لمدة 20 عامًا على خلفية اتهامها بكونها المسؤولة عن طفلة كانت في رعايتها، حيث أدينت بتهمة القتل غير العمد، بعد سقوط الطفلة وتعرضها لكسر بطول 3.5 بوصة في جمجمتها.

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تحويل سيسيليا شاركي، ابنة النجم راي شاركي، لمركز علاجي شديد التأمين في كاليفورنيا للكشف عن قواها العقلية بعد قيامها بقتل والدة صديقها وتدعى باتريسيا متروبولوس باستخدام مضرب لعبة كرة البيسبول. ومن غير الواضح إلى الآن طول المدة التي ستبقاها سيسيليا في ذلك المركز العلاجي الذي يشبه السجن في كل شيء.

الحكم على نيكي فان اكسيل، ابن نجم كرة السلة نيك فان اكسيل، بالسجن لمدة 60 عامًا لإطلاقه النار وقتله صديقه، برادلي باسي ايو، بعد ثبوت أدلة الإدانة عليه في الأخير.

إيداع جيرتيس ايفي، ابن مغني الراب الأمريكي Coolio، السجن بعد إلقاء القبض عليه وبرفقته صديقته في نوفمبر عام 2011 لاتهامهما بسرقة إحدى الشقق السكنية تحت تهديد السلاح، ولا يزال جيرتيس محكومًا عليه بالسجن حتى 10 سنوات.

مشكلات عديدة واجهها أبناء لاعب البيسبول، جيري ريمي، فقد فُصِلَ ابنه، جاريد، عام 2008 من وظيفته كحارس أمن لاستخدامه المنشطات، كما قبض على ابنه الآخر، جوردان، لإدانته في تهم اعتداء بعد مشادة مع سيدة، وألقي القبض كذلك على ابنته، جنا، في يوليو 2013 لمحاولتها اقتحام منزل صديقها السابق بشكل عنيف. وصدر حكم على ابنه جاريد بالسجن مدى الحياة في العام 2014 بعد إدانته بقتل صديقته، جينفر مارتل، أمام ابنتهما التي كان يبلغ عمرها وقتها 4 أعوام.

إدانات عديدة تعرض لها تراك، الابن الأكبر للسياسية الأمريكية سارة بالين، على خلفية اتهامه في قضايا عنف منزلي، وصدر ضده مؤخرًا حكم قضائي بالحبس لمدة عام.